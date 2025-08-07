وسطاء دوليون: (إسرائيل) عطّلت اتفاقاً وشيكاً مع حماس

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مسؤولين في دول وسيطة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" كانت على وشك النجاح، قبل أن تتخذ حكومة بنيامين نتنياهو قرارًا مفاجئًا بوقفها، خلافًا للرواية الإسرائيلية الرسمية.

وبحسب ما نقلته القناة، قال مسؤولون من الدول الوسيطة إن الاتفاق بين الطرفين "كان قريبًا جدًا من التوقيع، وأقرب بكثير مما توحي به بيانات حكومة نتنياهو"، مؤكدين أن حركة حماس لم تطرح شروطًا مستحيلة، وأن الفجوات بين الطرفين لم تكن من النوع الذي يستدعي انهيار المحادثات.

وتتفق جهات مهنية إسرائيلية مع هذا التقدير، حيث أكدت – وفق المصدر – أنه لم تكن هناك "نقطة انهيار حقيقية" في المفاوضات، وأن الخلافات، بما فيها تلك المتعلقة بالخرائط ومسائل إنسانية، كانت قابلة للحل.

وقال ممثلو الدول الوسيطة في رسائل نُقلت إلى جهات إسرائيلية: "لم تكن هناك فجوات غير قابلة للجسر. لقد فوجئنا بانسحاب إسرائيل المفاجئ من المفاوضات وعدم عودتها رغم الزخم الإيجابي الذي ساد قبل 12 يوما".

ووفقًا لهم، لم تنهَر المحادثات بفعل تعقيدات تفاوضية، بل نتيجة "قرار سياسي إسرائيلي" بوقفها.

وأكد الوسطاء أن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال قائمة، إلا أن حكومة نتنياهو لم تُبدِ حتى الآن أي تجاوب مع هذه الدعوات.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة اليوم الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى.

وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى.

وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.