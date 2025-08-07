منح دراسية في بنغلاديش 2025/2026: بكالوريوس وماجستير بتمويل جزئي

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية في بنغلاديش للعام الدراسي 2025/2026، والتي تشمل درجات البكالوريوس والماجستير. هذه المنح تغطي الرسوم الدراسية فقط، ويتحمل الطالب باقي التكاليف.

الجامعات والتخصصات المتاحة

تقدم المنحة فرصًا للدراسة في عدة جامعات مرموقة، منها:

- جامعة BRAC: تتوفر فيها خيارات سكن للطلاب.

- جامعة نورث ساوث (North South University)

- الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا (Islamic University of Technology): تتوفر فيها خيارات سكن للطلاب.

للاطلاع على قائمة الجامعات والتخصصات بشكل مفصل، يجب على المتقدمين زيارة الرابط هنا

شروط التقديم

- لدرجة البكالوريوس: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة لعامي 2024 أو 2025. يمكن لطلبة غزة الذين تقدموا لامتحان تحسين المعدل لعام 2023 التقديم أيضًا.

- لدرجة الماجستير: يجب أن يكون تقدير الطالب في البكالوريوس "جيد" على الأقل.

الوثائق المطلوبة

يجب تقديم جميع الوثائق التالية باللغة الإنجليزية ومصدقة حسب الأصول:

- الوثائق الأساسية:

- طلب الوزارة الإلكتروني.

- صورة عن جواز سفر ساري المفعول، شهادة الميلاد، والهوية الشخصية.

- شهادة خلو أمراض مصدقة من وزارة الصحة.

- لدرجة البكالوريوس:

- كشف علامات وشهادة الثانوية العامة مصدقة.

- شهادة الصف العاشر.

- شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.

- تعبئة طلب الجامعة الإسلامية (متاح عبر روابط مخصصة).

- لدرجة الماجستير:

- كشف علامات وشهادة البكالوريوس مصدقة.

- شهادة حسن سلوك من وزارة الداخلية.

- تعبئة طلب الجامعة الإسلامية (متاح عبر روابط مخصصة).

- اختياري:

- شهادة إثبات لغة إنجليزية (IELTS/TOEFL) إن وجدت.

ملاحظة هامة: بالنسبة لشهادة حسن السيرة والسلوك، يمكن لطلبة الضفة الحصول عليها من مديريات الداخلية في محافظاتهم، بينما يجب على طلبة غزة استخراجها من وزارة الداخلية في رام الله فقط.

آلية تقديم الطلب والموعد النهائي

يجب على جميع المتقدمين تقديم الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة مع تحميل الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 11/8/2025.

- طلبة الضفة الغربية: بعد التقديم الإلكتروني، يجب تسليم الوثائق الأصلية المصدقة في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بالخليل أو نابلس قبل الموعد النهائي.

- طلبة قطاع غزة: يتم الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني حتى عودة الدوام، حيث سيتم إبلاغ الطلاب بموعد تسليم الوثائق لاحقًا. أي طلب لا يتم تقديمه إلكترونيًا يعتبر لاغيًا.

للمزيد من معلومات حول عملية التواصل مع الوزارة، يرجى الضغط هنا

