مدير مستشفى حمد: أكثر من 6500 حالة بتر في غزة والحصار يعرقل تصنيع الأطراف الصناعية

أكد مدير مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، أحمد نعيم، أن المستشفى يواجه ضغطا متزايدا بسبب تصاعد أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل يوميا نحو 200 حالة تتنوع بين إصابات تأهيلية، حالات بتر، ومشاكل في السمع والتوازن.

وأوضح نعيم في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الحرب أدت إلى ارتفاع حاد بنسبة تفوق 225% في حالات بتر الأطراف، حيث تم تسجيل أكثر من 6500 حالة بتر جديدة منذ بداية العدوان، مقارنة بـنحو 2000 حالة قبل أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن قدرة المستشفى السنوية لا تتجاوز تصنيع 150 طرفًا صناعيًا، ما يعني أن التعامل مع الأعداد الحالية سيحتاج إلى أكثر من 20 عاما ما لم يتم توسيع القدرات.

وتسعى إدارة المستشفى إلى رفع وتيرة الإنتاج إلى 400-500 طرف صناعي سنويًا، غير أن الحصار الإسرائيلي يمنع إدخال المواد الأساسية اللازمة لذلك، ما يعمّق الأزمة.

كما نوه نعيم إلى أن عدد الكوادر المتخصصة قليل جدا، ويعمل بطاقات مضاعفة، وسط جهود مستمرة لتدريب الكفاءات المحلية واستقطاب دعم فني من الخارج لتعزيز الطواقم العاملة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، وتجوّع الفلسطينيين، فيما شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين