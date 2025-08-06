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المكتب الحكومي: ما دخل إلى غزَّة 84 شاحنة فقط تعرّضت غالبيتها للنَّهب والسطو

06 اغسطس 2025 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: ما دخل إلى غزَّة 84 شاحنة فقط تعرّضت غالبيتها للنهب والسطو

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ ما دخل إلى قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء، فقط 84 شاحنة تعرّضت غالبيتها للنهب والسطو نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يرعاها الاحتلال "الإسرائيلي"، في إطار سياسة ممنهجة تُعرف بـ"هندسة الفوضى والتجويع"، والتي تهدف إلى ضرب تماسك المجتمع الفلسطيني وتفكيك صموده في وجه العدوان.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ قطاع غزة بشكل يومي إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وأدان بشدة استمرار جريمة التجويع الممنهج، والإغلاق الكامل للمعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة.

ودعا المكتب الحكومي الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية، لا سيما حليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #سرقة شاحنات المساعدات في غزة

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