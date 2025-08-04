في ذروة المجاعة بغزَّة.... خضروات وفواكه تغرق الأسواق الإسرائيليَّة من 3 دول عربيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية أن دول عربية المطبّعة صدّرت منتجات بقيمة 116.4 مليون دولار إلى الأسواق الإسرائيلية خلال شهر يونيو/ حزيران 2025، شملت منتجات غذائية وغير غذائية متنوعة. وفق تحقيق أعده موقع "عربي بوست".

ومن بين هذه الصادرات، بلغت قيمة المنتجات الغذائية 8.16 مليون دولار، موزعة على 76 صنفًا غذائيًا تحت 18 فئة رئيسية، بينها خضروات، فواكه، حبوب، سكريات، وأسماك.

تصدرت مصر قائمة الدول العربية المصدرة لإسرائيل من المنتجات الغذائية، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 3.8 مليون دولار خلال يونيو 2025، تضمنت خضروات وفواكه وأصنافًا أخرى مثل الحبوب والقهوة والسكريات.

كما تصدّر المغرب في المرتبة الثانية بقيمة 2.5 مليون دولار، تركزت على السكريات والحلويات، فيما صدرت الإمارات 1.04 مليون دولار، والأردن 672 ألف دولار، والبحرين 47 ألف دولار فقط.

فيما بلغت كميات الخضروات التي صدرت من الأردن إلى إسرائيل 791 طناً بين 3 يونيو و21 يوليو 2025، منها 695 طناً من الطماطم و96.5 طناً من الفلفل.

وفقاً للبيانات، وصلت إلى إسرائيل 791 طناً من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران 2025 وحتى يوم 21 يوليو/ تموز 2025، مقسمة على 695 طناً من الطماطم، و96.5 طناً من الفلفل.

خلال شهر يونيو/ حزيران وحده، بلغت كمية الخضروات القادمة من الأردن لإسرائيل 609 أطنان، فيما وصلت الكمية خلال الأسابيع الثلاثة من يوليو/ تموز 2025 إلى 182 طناً.

رغم إعلان الحكومة الأردنية وقف تصدير الخضروات والفواكه رسميًا في أغسطس وسبتمبر 2024، فإن غياب آلية قانونية ملزمة سمح لتجار القطاع الخاص بالاستمرار في التصدير.

يأتي ذلك فيما يواجه نحو 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة أزمة غذائية حادة، حيث فرض الاحتلال قيودًا مشددة على إدخال المواد الغذائية. حذرت الأمم المتحدة في يونيو 2025 من خطر المجاعة، مع تسجيل ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

برنامج الغذاء العالمي أكد تضاعف سوء التغذية الحاد أربع مرات خلال شهرين، فيما تعيش غزة بأكملها في حالة انعدام أمن غذائي حاد.

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية حتى نهاية يوليو 2025، 154 حالة وفاة نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية، منها 89 طفلاً، بالإضافة إلى 1330 وفاة أثناء محاولات الفلسطينيين الحصول على المساعدات في نقاط التوزيع التي تشرف عليها قوات أمريكية سابقة.

تواجه الدول العربية المطبّعة انتقادات شعبية متزايدة بسبب استمرارها في التصدير لإسرائيل، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من حصار خانق وحرب إبادة. في حين نفذت مصر والأردن والإمارات عمليات إنزال جوي للمساعدات، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية للتخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، خلفت العمليات العسكرية أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين، وموجة مجاعة حادة أودت بحياة الكثيرين.