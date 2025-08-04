مجاعة مُتصاعدة وشلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 668

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ668 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبيّنت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 60 ألفًا و839 شهيدًا إلى جانب 149 ألفًا و588 جريحًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب "جريمة إبادة جماعية" ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة ممنهجة تشمل الحصار والتجويع وخلق الفوضى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال أكثر من 22,000 شاحنة مساعدات إنسانية متكدسة حاليًا على بوابات معابر القطاع.

وأوضح البيان الصادر، أن غالبية هذه الشاحنات تتبع لمنظمات أممية ودولية وجهات مختلفة وقد مُنعت من الدخول عمدًا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى صناعة الجوع ونشر الفوضى داخل القطاع ضمن مسار الإبادة الجماعية التي تستهدف أكثر من 2.4 مليون إنسان.

وأكد المكتب الحكومي، أن ما يجري يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تتناقض مع كل القوانين الدولية وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية ومعه كل من يلتزم الصمت أو يتواطأ مع هذه الجريمة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة بارتقاء شهيدين وإصابة أكثر من 20 آخرين إثر تعرضهم لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال قرب مركز للتحكم في المساعدات شمال مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو موسى في حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المجوّعين بنيران الاحتلال أثناء تجمعهم قرب مركز للتحكم بالمساعدات في محور نتساريم (شرق مخيم النصيرات) وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت المجوعين أمس في عدة نقاط مما أسفر عن استشهاد 52 منهم، وفقا لمصادر في مستشفيات غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار صباح اليوم الاثنين جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة وبينها حي التفاح.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، بلدة القرارة ومنطقة أرض العبادلة في البلدة، شمال شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال، مبانٍ سكنية شمالي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين