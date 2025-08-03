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تأجيل نتائج الدورة الرابعة لتحرير الشهادات الجامعية.. "الريتش" توضح الأسباب

03 اغسطس 2025 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مؤسسة "الريتش" (Reach Education Fund) عن تأجيل إعلان نتائج الدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية.

وجاء هذا القرار، وفقًا للمؤسسة، بسبب حرب الإبادة والظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، والتي أثرت على عمل الجامعات الشريكة وتسببت في عوائق تقنية خارجة عن الإرادة.

وفي بيان نشرته، أكدت المؤسسة أنها تتفهم ترقب الخريجين لنتائج الدورة، مشيرة إلى أنها تعمل على تجاوز هذه العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشددت "الريتش" على أن "كل شهادة تُحرَّر، هي مستقبل يُستعاد، رغم كل الصعاب"، مؤكدة أنها ستقوم بالإعلان عن الموعد الجديد لنتائج الدورة الرابعة قريبًا.

ويأتي برنامج "تحرير الشهادات الجامعية" الذي تقدمه مؤسسة "الريتش" لمساعدة الخريجين على تسديد الرسوم الجامعية المتراكمة، وتمكينهم من الحصول على شهاداتهم، وبالتالي الانخراط في سوق العمل.

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#منوعات

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