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جيش الاحتلال يصيب شقيقتان بالرصاص الحي في جنين

03 اغسطس 2025 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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 أصيبت طفلتان شقيقتان ، ظهر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلتين تبلغان من العمر (12، و16 عاما)، برصاص الاحتلال الحي في القدم في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وجرى نقلهما إلى مستشفى جنين الحكومي. 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفلتين أثناء توجههما إلى منزلهما الكائن في منطقة الجابريات، حيث تواصل استهداف من يحاولون الرجوع إلى أماكن سكناهم في تلك المنطقة، لتفقد مقتنياتهم، ما يسفر- بالعادة- عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي تشن قوات الاحتلال عدواناً على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، فيما شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم.

وتسبب العدوان العسكري بنزوح قرابة 22 ألف مواطن بشكل قسري، وأجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم، ويمنع عودتهم إليها حتى اللحظة، فيما استشهد 44 مواطنا، وسط تدمير عشرات المنازل والممتلكات والبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #الضفة الغربية

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