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لازاريني: مجاعة غزة نتيجة لاستبدال منظومتنا بمؤسسة ذات دوافع سياسية

02 اغسطس 2025 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، المجاعة بقطاع غزة؛ نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية".

جاء ذلك في منشور على حساب لازاريني، عبر منصة إكس، علق من خلاله على التجويع الإسرائيلي لغزة. وقال لازاريني، إن الوضع تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر.

وشدد على أن "تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم "تحويل مساعدات غزة إلى جماعات مسلحة"، بل هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في غزة.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة. وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 169 حالة وفاة، بينها 93 طفلاً، إثر تسجيل 7 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تجويع غزة #لازاريني #مؤسسة غزة الإنسانية

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