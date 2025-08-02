منح دراسية في الجزائر للبكالوريوس والماجستير للعام 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن توفر منح دراسية كاملة في الجزائر لدرجتي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2025/2026.

تتاح هذه المنح في تخصصات متنوعة، وتستهدف الطلاب الفلسطينيين الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي في الخارج.

كيفية التقديم وشروط القبول

للتقديم على هذه المنح، يتعين على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

- التقديم الإلكتروني: يجب على جميع المتقدمين تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. يُشترط إرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة إلكترونية عند التقديم.

- تسليم الوثائق: بعد التقديم الإلكتروني، يجب على الطلاب في الضفة الغربية تسليم جميع الوثائق الأصلية والمصدقة إلى مقر الوزارة في رام الله، أو إلى أحد مكاتبها في الخليل أو نابلس.

- الموعد النهائي: آخر موعد لتقديم الطلبات وتسليم الوثائق هو يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025.

إرشادات خاصة بطلاب قطاع غزة

بسبب الظروف الراهنة، يمكن لطلاب قطاع غزة تقديم طلباتهم إلكترونياً حتى الموعد النهائي المعلن، وسيتم تحديد موعد لاحق لتسليم الوثائق الأصلية بمجرد عودة الدوام الرسمي في مقر الوزارة في غزة. يُعتبر الطلب لاغياً في حال عدم التقديم إلكترونياً.

روابط مهمة ومعلومات الاتصال

للاطلاع على تفاصيل منح البكالوريوس: اضغط هنا

- لتقديم طلب البكالوريوس إلكترونياً: اضغط هنا

- للاطلاع على تفاصيل منح الماجستير: اضغط هنا

- لتقديم طلب الماجستير إلكترونياً: اضغط هنا

للاستفسار، يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي، يرجى الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين