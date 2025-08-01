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بعد تعذر إخلائها من الشجاعية ..

استشهاد الصَّحفيَّة مروة مسلم بعد أيَّام من فقدان الاتِّصال بها شرق غزَّة

01 اغسطس 2025 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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استشهاد الصَّحفيَّة مروة مسلم بعد أيَّام من فقدان الاتِّصال بها شرق غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهدت الصحفية مروة مسلم، بعد العثور على جثمانها في منزلها المدمر بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك عقب أيام من فقدان التواصل معها وسط ظروف إنسانية وأمنية بالغة الخطورة.

وكانت الصحفية مروة مسلم، التي عملت في إذاعة الشباب المحلية، معروفة بتقديمها لعدد من البرامج الصباحية والاجتماعية التي لامست قضايا الناس في القطاع المحاصر.

ووفق مصادر إعلامية، كانت هناك مناشدات مكثفة خلال الأيام الماضية لإخلاء الصحفية مروة وعائلتها، بعد ورود إشارات تفيد بأنها ما زالت على قيد الحياة داخل منطقة الشجاعية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت جميع طلبات التنسيق والإجلاء.

كانت الصحفية مروة مسلم في عداد المفقودين منذ عدة أيام، بعد انقطاع الاتصال بها وبأخويها معتز ومنتصر، في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، وذلك عقب استهداف منزل ملاصق لمنزلهم.

ويأتي استشهاد الصحفية مروة مسلم في ظل استمرار استهداف الصحفيين في غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في 25 يوليو الماضي، أن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 232 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

واعلن الدفاع المدني بغزة، مساء اليوم الجمعة، انتشال 18 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

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