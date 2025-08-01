من قلب أنفاق المقاومة.. كتائب القسام تنشر رسالة بشأن الجنود الأسرى لديها

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً جديداً من داخل أنفاق المقاومة في غزة، تضمّن رسالة بشأن مصير الجنود الأسرى الإسرائيليين، في ظل استمرار الحرب وتصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقالت الكتائب في الفيديو إن "الجنود الأسرى لدينا يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، ويعيشون ظروف الحصار ذاتها التي يعيشها أهل غزة"، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال هي من قررت تجويعهم، بإصرارها على المماطلة ورفض إنجاز صفقة تبادل.

وأضافت القسام أن "الجنود كان من المفترض أن يخرجوا ضمن صفقة تبادل مشرفة، لكن الاحتلال اختار تركهم لمصيرهم"، في إشارة إلى تعثر المفاوضات المستمرة منذ شهور بين المقاومة وإسرائيل، برعاية وسطاء إقليميين ودوليين.

ويظهر في الفيديو مشاهد لجندي أسير في مواقع غير محددة تحت الأرض، فيما تبدو عليه علامات التعب وظروف احتجاز قاسية، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، والتي خلفت أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين