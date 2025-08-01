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وقفات احتجاجية في الداخل الفلسطيني رفضًا للتجويع والحرب على غزة

01 اغسطس 2025 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
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وقفات احتجاجية في الداخل الفلسطيني رفضًا للتجويع والحرب على غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت عدة بلدات عربية في الداخل الفلسطيني، اليوم الجمعة، سلسلة وقفات احتجاجية ضد الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وللتنديد بسياسات الحصار والتجويع التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع، في ظل ما يصفه المحتجون بـ"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وشارك عشرات المواطنين في وقفات احتجاجية نُظّمت في كل من باقة الغربية، رهط، الناصرة، وكابول، ورفعوا خلالها الأعلام السوداء ولافتات حملت شعارات مثل: "أوقفوا الحرب"، "التجويع جريمة حرب"، و"افتحوا المعابر"، بالإضافة إلى صور أطفال من ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة.

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في باقة الغربية، نُظّمت الوقفة قرب مسجد أبو بكر الصديق بمشاركة واسعة من الأهالي والنشطاء، ورفعت صور الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب الجوع، إضافة إلى لافتات كتب عليها: "نجوع ونعرى ولكن لا نركع"، "لا لحرب التجويع"، و"لا للإبادة الجماعية".

وجاءت الوقفة ثمرة اجتماع شعبي موسع استضافته بلدية المدينة قبل أيام، وضم ممثلين عن اللجنة الشعبية وأئمة المساجد ومؤسسات محلية، حيث أُعلن عن سلسلة خطوات تصعيدية في حال استمرار الحرب.

وفي رهط، شارك العشرات من سكان المدينة والنقب في وقفة مماثلة، ورددوا هتافات تطالب بوقف فوري للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. ورفع المشاركون صورًا لأطفال أنهكهم الجوع، مؤكدين أن "تجويع المدنيين سلاح غير أخلاقي".

أما في الناصرة، فقد بادر إلى تنظيم الوقفة عدد من المجموعات النسوية، بينها "حرّات" و"نساء ضد العنف"، وشاركت فيها قوى سياسية واجتماعية. واصطفت المتظاهرات في ساحة العين، وطرقن على أوانٍ معدنية في إشارة رمزية للجوع المفروض على سكان غزة، وسط ترديد هتافات تطالب بوقف القتل وفتح المعابر.

وفي بلدة كابول، احتشد الأهالي عند دوار النافورة، ورفعوا شعارات مندّدة بالحرب ومطالِبة بإنهائها، مؤكدين أن "السكوت لم يعد خيارًا".

اعتقالات واعتداءات في حيفا

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال مساء أمس الخميس 14 متظاهراً خلال وقفتين احتجاجيتين في مدينة حيفا، أُفرج لاحقًا عن 12 منهم، بينما أبقت على فتاتين رهن الاعتقال. وقد أفاد شهود عيان بتعرض بعض المتظاهرين للاعتداء من قبل عناصر الشرطة، فيما شارك في الوقفات نشطاء سبق أن اعتُقلوا في احتجاجات سابقة ومنعوا من المشاركة في تظاهرات لاحقة.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة وقفات أسبوعية تشهدها البلدات العربية، إذ من المقرر تنظيم نحو 10 وقفات احتجاجية يوم الجمعة في بلدات عدة، منها كفر كنا، طمرة، الطيبة، الطيرة، أبو غوش، عين نقوبا، وعين رافا، في إطار حملة شعبية متواصلة لمناهضة الحرب والتجويع، والتضامن مع سكان القطاع المحاصر.

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#قطاع غزة #غزة #الحرب #التجويع

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