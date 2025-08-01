مهندس خطة الجنرالات: لا نصر في الأفق والخطة لم تعد قابلة للتطبيق

أقّر مسؤول شعبة التخطيط السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهندس "خطة الجنرالات" غيورا آيلاند، أنه "لن يكون هنالك نصر في قطاع غزة بأي حال من الأحوال".

وجاء على لسان "آيلاند" خلال لقاء إذاعي، إن خطة الجنرالات كانت الأفضل قبل 20 شهراً ولكن ليس بالإمكان تطبيقها اليوم.

وفيما يتعلق بجدية حكومة الاحتلال بالذهاب نحو اتفاق ينهي الحرب، قال: "للأسف استطاع نتنياهو إقناع ترمب وويتكوف قبل نصف عام بأنه يمكن التقدم نحو صفقة جزئية فقط، خطة ويتكوف هي فعليًا خطة نتنياهو ولن تمر بهذا الشكل"

وأضاف: "ويتكوف وصل متأخرًا إلى استنتاج بأن الخطة التي تضمن استمرار الحرب، لن تنجح وتتعارض مع المصلحة الأمريكية".

وتحدث "آيلاند" عن جوهر خطة قائد حركة حماس في القطاع، الشهيد يحيى السنوار، في هجوم السابع من أكتوبر قائلاً: "السنوار كان مستعدًا للتضحية بكل شيء، من أجل وضع حجر الأساس لتدمير إسرائيل".

واختتم حديثه قائلاً: "إذا واصلنا الحرب والسعي نحو النصر المستحيل، فإننا سنستمر في دفع ثمن باهظ".

المصدر / وكالات