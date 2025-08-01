فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مهندس خطة الجنرالات: لا نصر في الأفق والخطة لم تعد قابلة للتطبيق

أبو عفش: غزة تعيش مجاعة مكتملة الأركان .. و"الموت الجماعي" يهدد النساء والرضع

"السطو على المساعدات".. وصفة إسرائيلية لتدمير المجتمع الغزي

آخر التطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 665

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من غزَّة

تحت غطاء المساعدات.. الاحتلال يُمعن في تجويع غزة وتضليل العالم

الرشق: زيارة ويتكوف لغزة محاولةً بائسةً لتلميع الشَّراكة مع الاحتلال

حماس ترحِّب بمواقف "مؤتمر نيويورك" وتؤكِّد شرعيَّة المقاومة وسلاحها

"سرايا القدس" تنشر الرِّسالة الأخيرة للجنديِّ روم بارسلافسكي قبل فقدانه

فصائل فلسطينية ترحّب بإعلان نيويورك وتدعو لوقف فوري للعدوان على غزة

مهندس خطة الجنرالات: لا نصر في الأفق والخطة لم تعد قابلة للتطبيق

01 اغسطس 2025 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
...
مهندس خطة الجنرالات: لا نصر في الأفق والخطة لم تعد قابلة للتطبيق

أقّر مسؤول شعبة التخطيط السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهندس "خطة الجنرالات" غيورا آيلاند، أنه "لن يكون هنالك نصر في قطاع غزة بأي حال من الأحوال".

وجاء على لسان "آيلاند" خلال لقاء إذاعي، إن خطة الجنرالات كانت الأفضل قبل 20 شهراً ولكن ليس بالإمكان تطبيقها اليوم.

وفيما يتعلق بجدية حكومة الاحتلال بالذهاب نحو اتفاق ينهي الحرب، قال: "للأسف استطاع نتنياهو إقناع ترمب وويتكوف قبل نصف عام بأنه يمكن التقدم نحو صفقة جزئية فقط، خطة ويتكوف هي فعليًا خطة نتنياهو ولن تمر بهذا الشكل"

وأضاف: "ويتكوف وصل متأخرًا إلى استنتاج بأن الخطة التي تضمن استمرار الحرب، لن تنجح وتتعارض مع المصلحة الأمريكية".

وتحدث "آيلاند" عن جوهر خطة قائد حركة حماس في القطاع، الشهيد يحيى السنوار، في هجوم السابع من أكتوبر قائلاً: "السنوار كان مستعدًا للتضحية بكل شيء، من أجل وضع حجر الأساس لتدمير إسرائيل".

واختتم حديثه قائلاً: "إذا واصلنا الحرب والسعي نحو النصر المستحيل، فإننا سنستمر في دفع ثمن باهظ".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مهندس خطة الجنرالات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة