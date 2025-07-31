منظمات المجتمع المدني: الوقت حان لمحاكمة مؤسسة غزَّة الإنسانيَّة وملاحقتها قضائيًا

قالت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، إنَّ الوقت حان لمحاكمة مؤسسة غزة الإنسانية وملاحقتها قضائيًا إزاء دورها الخطير في تسهيل حرب الإبادة على الاحتلال وتسترها خلف مسميات براقة.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، اليوم الخميس، أنَّ المؤسسة الأمريكية التي تعمل بغطاء إنساني وإغاثي متورطة بقتل أكثر من ١٥٠٠ فلسطيني من طالبي المساعدات وتوفر غطاء واسعا للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة.

وأشارت إلى أنَّ مراكز توزيع الطعام التي أنشأتها المؤسسة في المناطق المصنفة حمراء تحوَّلت لمعسكرات موت واحتجاز يمارس فيها القتل والاعتقال والتنكيل بشكل يومي.

وذكرت، أنَّ مؤسسة غزة الإنسانية تقوم بدور خطير تمهيدا للتهجير والتطهير العرقي ونزع الشعب الفلسطيني عن أرضه من خلال استخدام التجويع سلاحا وأداة.

وأكدت المنظمات، أنَّ التحقير والحط من الكرامة الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين المجوعين باتت سمة بارزة لعناصر الأمن الذين يقومون باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع جموع المجوعين من النساء والأطفال والشيوخ والشباب.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

وطالبت مؤسسات حقوقية ودولية بضرورة الضغط على الاحتلال لكسر الحصار وفتح المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين