قصفٌ متواصل ومجازر دامية بحقِّ مُنتظري المُساعدات.. الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 664

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 664 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 60,138 شهيدًا و146,269 إصابة.

وأشار التقرير إلى 7 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الكلي لضحايا الجوع إلى 154 حالة وفاة، من بينهم 89 طفلًا، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الغذاء والدواء.

وبحسب الوزارة، فإن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم شهدت استشهاد 8,970 فلسطينيًا وإصابة 34,228 آخرين، في تصعيد وصفته المؤسسات الدولية بالكارثي على المستويات الإنسانية والصحية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين في منتزه البصة غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان في شارع أحمد ياسين، شمال غربي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في شارع 10 جنوبي مدينة غزة.

وأطلق الاحتلال النار بشكل كثيف تجاه الأهالي قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح.

وقصف الاحتلال خيام النازحين بالقرب من بئر 19 بمنطقة المواصي غربي خانيونس، ما أدى لارتقاء شهيدين طفلين.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على عدة مناطق في المناطق الشرقية.

ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء بحق منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة، إلى 51 شهيدا و648 مصابا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب مجزرة بمنطقة "السودانية" شمال القطاع حيث استشهد خلال ساعات قليلة 51 فلسطينيا وأصيب 648 آخرون، أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية وصلت عبر شاحنات من منطقة زيكيم، وسط ظروف مجاعة خانقة يفرضها الحصار الإسرائيلي منذ أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين