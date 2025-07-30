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كتائب القسَّام تفجِّر 3 عبوات رمليَّة داخل نقطة تجمع آليات الاحتلال جنوبي خانيونس

30 يوليو 2025 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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كتائب القسَّام تفجِّر 3 عبوات رمليَّة داخل نقطة تجمع آليات الاحتلال جنوبي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مقاتليها فجروا 3 عبوات داخل نقطة تجمع آليات الاحتلال جنوبي خانيونس.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن "المجاهدين تمكنوا مساء أول أمس الاثنين من تفجير 3 عبوات برميلية داخل أحد محاضن آليات العدو جنوب منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 18 جندياً منذ بداية شهر يوليو الحالي ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 898 جندياً، في ظل وجود تقارير عبرية تؤكد فرض الاحتلال رقابة عسكرية مشددة وتكتيم واضح حول الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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