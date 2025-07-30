المكتب الحكومي: الاحتلال يعزِّز هندسة الفوضى والتَّجويع و"الإنزالات الجويَّة" عديمة الجدوى

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ ما دخل إلى قطاع غزة أمس الثلاثاء 109 شاحنات مساعدات، تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكلٍ منهجي ومتعمد بهدف إفشال توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها، في إطار هندسة الفوضى والتجويع.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، أن 6 عمليات إنزال جوي جرت اليوم في قطاع غزة، سقطت 4 منها في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أو في أحياء سبق أن أمر المواطنين بإخلائها، ويُعرّض من يتواجد فيها للاستهداف والقتل المباشر، ما يجعل هذه الإنزالات عديمة الجدوى، بل وخطِرة على حياة المواطنين المُجوّعين.

وأوضح، أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود وهو الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لأهم القطاعات الحيوية.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات استمرار جريمة الفوضى والتجويع وحرمان 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 طفل في قطاع غزة من حليب الأطفال والمساعدات.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى فتح المعابر فوراً وإيصال حليب الأطفال والمساعدات بشكل آمن ومنظَّم تحت إشراف أممي.

المصدر / فلسطين أون لاين