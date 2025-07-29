الطِّفلة مكَّة... ضحيَّة جديدة للمجاعة في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء، وفاة الطفلة مكة الغرابلي بسبب الجوع وسوء التغذية، لتُضاف إلى قائمة ضحايا المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر.

وبوفاة مكة، يرتفع عدد وفيات المجاعة في القطاع إلى 148 حالة، من بينهم 89 طفلًا، في ظل تحذيرات أممية من انهيار كامل في المنظومة الصحية والغذائية لسكان غزة المحاصرين.

ووفق تقارير طبية، يواجه نحو 70 ألف طفل في غزة سوء تغذية حاد، بينما تتعرض 60 ألف امرأة حامل لخطر الجوع، منهن 11 ألفًا في حالة حرجة، ما يُنذر بكارثة إنسانية أوسع نطاقًا.

ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية.

منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.