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"محاولةٌ فاضحة لتضليل الرأي العام العالمي"

"حماس": الاحتلال يصعِّد جرائمه بغزة تزامنًا مع ما يسمّيه "هدنة إنسانية"

29 يوليو 2025 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
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"حماس": الاحتلال يصعِّد جرائمه بغزة تزامنًا مع ما يسمّيه "هدنة إنسانية"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ مواصلة الاحتلال الصهيوني المجرم قصفه الهمجي والممنهج لمنازل المواطنين وخيام النازحين في قطاع غزة، وارتكابه مجازر مروّعة بحق عائلات فلسطينية بأكملها خلال الليلة الماضية، ومن بينها الإبادة الكاملة لأسر من عائلات أبو عطايا وصيام وأبو نبهان واللحام ومسحها من السجل المدني، يكشف حجم الإجرام المنظّم الذي يمارسه جيش الاحتلال في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذا التصعيد الوحشي يأتي متزامنًا مع ما يسمّيه الاحتلال “هدنة إنسانية”، في محاولة فاضحة لتضليل الرأي العام العالمي، بينما يواصل جرائمه من قتل جماعي وتجويع وحرمان السكان من أدنى مقوّمات الحياة، في تحدٍّ سافر للإرادة الدولية ولجميع الدعوات المطالِبة بوقف العدوان.

ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة شعوب العالم، إلى تكثيف التحرّك والضغط الفاعل لوقف الإبادة وسياسة التجويع التي يصرّ مجرم الحرب نتنياهو على تنفيذها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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