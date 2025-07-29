ليلةٌ دامية وشهداء بالعشرات.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 662

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 662 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

ارتفع العدد الإجمالي لضحايا لقمة العيش إلى 1,157 شهيدًا وأكثر من 7,758 إصابة منذ بداية الحرب. كما سجلت مستشفيات القطاع 14 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 147 وفاة، من بينهم 88 طفلًا، وفقًا لبيان وزارة الصحة، أمس الاثنين.

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 59,921 شهيدًا و145,233 إصابة.

أما منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم، فقد بلغت حصيلة الشهداء 8,755 شهيدًا، إضافة إلى 33,192 إصابة، في ظل استمرار العدوان وتدهور الأوضاع الإنسانية والطبية.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أعلن مستشفى العودة - النصيرات، وصول 30 شهيدًا غالبيتهم أشلاء جراء غارات الاحتلال الليلة الماضية على منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المسيَّر من نوع "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنّت طائراته غارة جوية على حي الشجاعية شرقي المدينة.

وارتقى 8 شهداء وسجلت عدة إصابات، بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عطايا بالمخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خانيونس، ارتقى 7 شهداء متأثرين بإصابتهم في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس، و3 شهداء في قصف على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي خان يونس، وشهيدان بنيران جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، جراء استهداف مباشر نفذته طائرات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، ضد عناصر تأمين قوافل المساعدات الشعبية في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطائرات المسيّرة والزوارق البحرية والآليات العسكرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم، الذي استهدف فرق تأمين المساعدات التابعة للعشائر، وأسهم في تسهيل سرقة محتويات بعض الشاحنات الغذائية.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في محيط دوار حيدر غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين