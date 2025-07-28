فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين شرقي رام الله

مائة فأر لا تساوي أسدًا واحدًا

الاستسلام أو مزيد من القتل

مسؤول مغربي لـ "فلسطين أون لاين": سفن كسر الحصار تفضح الوجه القمعي للاحتلال في الساحة الدولية

فنان غزّي يُحطّم لوحاته لإشعال النار وطهي الطعام لأطفاله

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 يوليو 2025

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تعلن بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الاحتلال "الإسرائيلي"

لليوم الـ 661.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

لليوم الـ 660.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الأورومتوسطي: الإنزالات الجوية تجسيد جديد لمسلسل إذلال المدنيين في غزة

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تعلن بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الاحتلال "الإسرائيلي"

28 يوليو 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
...
القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تعلن بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الاحتلال "الإسرائيلي"

أعلنت القوات المُسلَّحة اليمنيَّة، تصعيدَ عملياتِها العسكرية الإسنادية، والبدءَ في تنفيذِ المرحلة الرابعة من الحصارِ البحريِّ على الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت القوات اليمينة في بلاغ لها، أمس الأحد، أن المرحلة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأيّ شركة تتعامل مع موانئِ العدوّ الإسرائيليّ بغضّ النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أيّ مكان تطالُه أيدي القواتِ المسلحةِ.

وقالت، إن تلك الخطوة تأتي عقب التطوراتِ المتسارعةِ في فلسطين المحتلة، وتحديدًا في قطاعِ غزةَ، من استمرارٍ لحربِ الإبادةِ الجماعيةِ، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبِنا الفلسطينيّ الشقيق جرّاء العدوان والحصار المستمرّ منذ أشهر، وفي ظلّ صمت عربيّ وإسلاميّ وعالميّ مخزي.

وحذّرت كافةَ الشركاتِ بوقفِ تعاملِها مع موانئِ العدوِّ الإسرائيليِّ ابتداءً من ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ، ما لم، فسوف تتعرضُ سفنُها، وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها، للاستهدافِ في أيِّ مكانٍ يمكنُ الوصولُ إليهِ أو تطالُه صواريخُنا ومسيراتُنا.

ودعتْ القوات اليمنية كافةَ الدولِ بأنْ عليها، إذا أرادتْ تجنبَ هذا التصعيدِ، الضغطَ على العدوِّ لوقفِ عدوانِه ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ، مضيفةً أنه "لا يمكنُ لأيِّ حرٍّ على هذه الأرضِ أن يقبلَ بما يجري".

وأكدت، أنَّ إنَّ ما تقومُ به يُعبّر عن التزامنا الأخلاقيّ والإنسانيّ تجاه مظلومية الشعب الفلسطينيّ الشقيقِ، مشددةً على أنَّ كافةَ عملياتِها العسكريةِ سوف تتوقفُ فورَ وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية #استهداف سفن الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة