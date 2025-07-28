القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تعلن بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الاحتلال "الإسرائيلي"

أعلنت القوات المُسلَّحة اليمنيَّة، تصعيدَ عملياتِها العسكرية الإسنادية، والبدءَ في تنفيذِ المرحلة الرابعة من الحصارِ البحريِّ على الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت القوات اليمينة في بلاغ لها، أمس الأحد، أن المرحلة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأيّ شركة تتعامل مع موانئِ العدوّ الإسرائيليّ بغضّ النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أيّ مكان تطالُه أيدي القواتِ المسلحةِ.

وقالت، إن تلك الخطوة تأتي عقب التطوراتِ المتسارعةِ في فلسطين المحتلة، وتحديدًا في قطاعِ غزةَ، من استمرارٍ لحربِ الإبادةِ الجماعيةِ، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبِنا الفلسطينيّ الشقيق جرّاء العدوان والحصار المستمرّ منذ أشهر، وفي ظلّ صمت عربيّ وإسلاميّ وعالميّ مخزي.

وحذّرت كافةَ الشركاتِ بوقفِ تعاملِها مع موانئِ العدوِّ الإسرائيليِّ ابتداءً من ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ، ما لم، فسوف تتعرضُ سفنُها، وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها، للاستهدافِ في أيِّ مكانٍ يمكنُ الوصولُ إليهِ أو تطالُه صواريخُنا ومسيراتُنا.

ودعتْ القوات اليمنية كافةَ الدولِ بأنْ عليها، إذا أرادتْ تجنبَ هذا التصعيدِ، الضغطَ على العدوِّ لوقفِ عدوانِه ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ، مضيفةً أنه "لا يمكنُ لأيِّ حرٍّ على هذه الأرضِ أن يقبلَ بما يجري".



وأكدت، أنَّ إنَّ ما تقومُ به يُعبّر عن التزامنا الأخلاقيّ والإنسانيّ تجاه مظلومية الشعب الفلسطينيّ الشقيقِ، مشددةً على أنَّ كافةَ عملياتِها العسكريةِ سوف تتوقفُ فورَ وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين