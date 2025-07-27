حماس: إنزال المساعدات جوًا خدعة دعائية والتفاف على جريمة التجويع

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إنزال جوي للمساعدات فوق مناطق في قطاع غزة، "لا يعدو كونه خطوة شكلية ومخادعة تهدف لتجميل صورته أمام العالم"، في ظل استمرار الحصار وتجويع المدنيين.

وأكدت حماس في بيان صحفي، أن "وصول الغذاء والدواء وتدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل هو حق طبيعي، لوقف الكارثة الإنسانية التي فرضها الاحتلال النازي".

واعتبرت أن خطة الاحتلال للتحكم بالممرات الإنسانية وفرض آليات لإنزال المساعدات، تمثل "سياسة مكشوفة لإدارة التجويع لا لإنهائه، وتهدف لفرض وقائع ميدانية قسرية تحت نيران القصف والجوع".

وحذرت حماس من أن هذه العمليات "تُعرّض حياة المدنيين للخطر وتهين كرامتهم، بدلًا من حمايتهم وتقديم الإغاثة الشاملة لهم".

وشددت الحركة على أن "السبيل الوحيد لإنهاء جريمة التجويع الوحشية هو وقف العدوان ورفع الحصار الإجرامي المفروض على غزة، وفتح المعابر البرية بشكل كامل ودائم لتسهيل دخول المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق الآليات الأممية المعتمدة".

وأضاف البيان أن خطوات حكومة بنيامين نتنياهو "لفرض واقع لا إنساني والتحكم بالمساعدات، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من ألف مدني وإصابة نحو 6 آلاف، تُعد جرائم حرب موصوفة".

وجددت حماس التأكيد على أهمية استمرار الضغوط الدولية الرسمية والشعبية لكسر الحصار ووقف جريمة الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، داعية لعدم الانجرار وراء "الدعاية المضللة لحكومة الاحتلال الفاشي".

المصدر / فلسطين أون لاين