الاحتلال يواصل عدوانه في الَّضفة ويعتقل أسرى محررين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملات الاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، وارتكبت انتهاكات بحق منازل وممتلكات المواطنين، خاصة في طولكرم التي تشهد حصارًا واقتحامات متواصلة في إطار تصعيد يدخل شهره السادس.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، بعد اقتحام بلدة عنبتا وضاحية ذنابة، وهم: ريان سامي أبو عسل، وأيهم هشام أبو كاملة، وعامر سمير أبو جراد. وخلال الاقتحامات، داهمت القوات منازل المواطنين واعتدت على بعضهم، وسرقت مبلغًا ماليًا من منزل المواطن محمد أبو زنط في عزبة ناصر قُدّر بـ10 آلاف شيكل.

وفي نابلس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عايد عبد الرحيم أبو أيسر دار خليل (47 عامًا) من بلدة أودلا جنوب المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، علماً بأنه قضى 20 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه عام 2021.

كما طالت الاعتقالات الشاب أيهم الناطور من بلدة سلواد شرق رام الله، وجهاد يوسف الأشقر من قلقيلية، ضمن سياسة مستمرة لاستهداف النشطاء والأسرى المحررين في مختلف المحافظات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى