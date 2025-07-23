مصادر: حماس سلّمت ردّها على المقترح المقدّم لها للوصول إلى وقف النار

متابعة/ فلسطين أون لاين

سلّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، ردها للوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات، أن الحركة سلّمت ردها للوسطاء بعد أن انتهت من المشاورات مع الفصائل الفلسطينية على المقترح المعدل المقدم لها بالوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

وأوضحت أن، رد رد "حماس" عالج بشكل رئيسي ملف ادخال المساعدات وخرائط الانسحاب وضمانات الوصول إلى وقف دائم للحرب، بحسب المصدر الذي وصف الرد بأنه "إيجابياً".

ومنذ 6 يوليو/ تموز الجاري، يتفاوض الطرفان في الدوحة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية الأمريكية أن ويتكوف في طريقه إلى الشرق الأوسط، لإجراء مباحثات بشأن فتح "ممر" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف إطلاق نار.

ويتوقع أن يصل ويتكوف أولا إلى العاصمة الإيطالية روما، وفي حال شعوره بأن الاتفاق ممكن، سيتوجه إلى العاصمة القطرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الأربعاء، إن "ويتكوف سيلتقي في روما غدا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وممثل عن قطر".

ومرارا أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، بما يضمن استمراره بالسلطة، عبر الاستجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.