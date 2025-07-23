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اللاعب أبو دان ينضمّ إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية

23 يوليو 2025 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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اللاعب أبو دان ينضمّ إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد لاعب نادي التفاح الرياضي، إسماعيل أبو دان جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، الذي يتعرّض لحرب إبادة وحشية منذ السابع من أكتوبر 2023، لينضمّ بذلك إلى قافلة الشهداء.

ونشر اتحاد كرة القدم صورة للاعب أبو دان على حسابه الرسمي في فيسبوك، وقال في بيان مقتضب: "ارتقاء إسماعيل أبو دان، لاعب نادي التفاح، أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة".

ولعب الشهيد أبو دان في أندية الجلاء وغزة الرياضي وخدمات الشاطئ والصداقة والزيتون والمجمع الاسلامي وأهلي النصيرات وخدمات النصيرات.

ووصل عدد شهداء الحركة الرياضية خلال شهر يوليو إلى 31 شهيدًا، ليصبح العدد الإجمالي خلال الحرب 648 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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