حماس تدعو أحرار العالم إلى أوسع حراك شعبيّ وجماهيريّ لكسر الحصار وإنهاء المجاعة في غزَّة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جماهير أمّتنا وكل أحرار العالم إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في كل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد (27,26,25) تموز/يوليو 2025)، وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "لتكن الأيام القادمة صرخةً مدوّية في وجه الاحتلال، وعارًا في جبين الصامتين".

وأضافت، "في ظلّ تصاعد جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة، حيث يموت الناس من الجوع وسوء التغذية، وتُسجّل المجاعة حضورها القاتل في وجوه الأطفال والأمّهات وكبار السنّ، وسط صمت عالمي مريب، وغياب أيّ فعلٍ يرقى لحجم الكارثة، نطلق نداءنا لأجل غزّة المحاصرة، لأجل من يكابدون الموت البطيء، لأجل شعبٍ يُصارع الإبادة بكلّ ما تبقّى له من رمق".

ودعت "حماس" إلى انطلاق التظاهرات والاعتصامات ومسيرات الغضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات، وفي الشوارع والجامعات، وعبر كل منصّة إعلامية.

وتابعت، "ليهتف العالم كلّه: أوقفوا جريمة التجويع ".

وشددت "حماس" على أنَّ ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع.

المصدر / فلسطين أون لاين