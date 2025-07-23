"العفو الدولية": غزَّة تُواجه مجاعة جماعيَّة ولا بد من وقف إطلاق نار دائم

قالت منظمة العفو الدولية، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجاعة جماعية، ويجب تنفيذ وقف إطلاق نار دائم، ودخول وتوزيع المساعدات.

وأكدت المنظمة، عبر منشور على منصة "اكس"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى غزة، ويقصف الملاجئ، ويحول الغذاء والماء والدواء إلى أدوات حرب.

ويُذكر أن أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية قد أطلقت نداء عاجلا، صباح اليوم، للسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.

وطالبت هذه المنظمات الحكومات حول العالم بالتحرك الفوري لفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، واستعادة التدفق الكامل للغذاء والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية، ومستلزمات الإيواء والوقود عبر آلية مبدئية، تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحصار، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري، وذلك بعد مرور شهرين بالتمام على بدء عمل مخطط "مؤسسة غزة الإنسانية" الخاضعة لسيطرة الحكومة الإسرائيلية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع إغلاق "إسرائيل" الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وترتكب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / وكالات