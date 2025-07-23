آخر التَّطوُّرات.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 656

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 656 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، إلى أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، بلغ 5 شهداء وأكثر من 52 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,026 شهيدًا وأكثر من 6,563 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,268 شهيدًا و 30,470 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,106 شهيدًا 142,511 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



شن طيران الاحتلال سلسلة غارات شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي "إسرائيلي" يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عمارة حجازي على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ارتقى 7 شهداء بينهم جنين خرج من رحم والدته الشهيدة، وجرح آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوا بمدينة غزة.

واستشهدت طفلة ، وأصيب 5 آخرون بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منتزه الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية شرق مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال 3 بركسات في شارع شركة الكهرباء شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين