محتجون يونانيون يمنعون سفينة إسرائيلية من الرسو رفضًا لحرب غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

احتشد العشرات من المتظاهرين اليونانيين، يوم الثلاثاء، في ميناء جزيرة سيروس اليونانية، رافعين علمًا فلسطينيًا ضخمًا ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، في محاولة لمنع رسو سفينة سياحية تقل مئات الإسرائيليين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتزامن وصول السفينة "كراون إيريس"، التابعة لشركة "مانو شيبينغ"، مع المظاهرة التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "مخطط لها مسبقًا"، وشارك فيها ناشطون مؤيدون لفلسطين، احتشدوا على رصيف الميناء تعبيرًا عن رفضهم لاستمرار استضافة السياح الإسرائيليين، بينما يعاني سكان غزة من مجاعة وأوضاع إنسانية كارثية.

وقالت القناة 12 العبرية إن المتظاهرين المؤيدون لفلسطين يهتفون ويحتفلون بانتصارهم بعد محاصرتهم سفينة تحمل إسرائيليين، وإجبارها على مغادرة ميناء اليونان.

وأعلنت إدارة السفينة في بيان أن المظاهرة أدت إلى "تأخير في إنزال الركاب"، مؤكدة أنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية. وبدورها، طلبت السلطات اليونانية من السياح الإسرائيليين البقاء على متن السفينة حتى مغادرة المحتجين تجنبًا لأي احتكاك.

ويشهد عدد من المدن والعواصم الأوروبية تظاهرات متواصلة رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلف أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة تهدد حياة السكان في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.