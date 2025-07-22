النونو: "حماس" تتحرك بإيجابيَّة وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على شعبنا في غزَّة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "جماس"، إن الحركةَ تناقش مقترحات الوسطاء مع القوى والفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة.

وأكد النونو في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنَّ حماس تتحرك بإيجابية وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على شعبنا في غزة.

وأضاف، "حماس تتحرك على المستوى السياسي لحث المعنيين على التحرك لإنهاء المعاناة في غزة".

وطالب الأمتين الإسلامية والعربية بإدخال الطعام لمليوني محاصر في قطاع غزة، مناشدًا نناشد الأمة أن تعرب عن موقفها بصراحة إزاء قتل أطفال غزة.

وأمس الاثنين، قالت "حماس" إنها تبذل "كل الجهود والطاقات" لوقف المجاعة وإنهاء الحرب الجارية على قطاع غزة.

وأكدت حماس، في بيان صحافي، أن قيادة الحركة تعمل على مدار الساعة عبر تحركات مع الوسطاء والدول المعنية، بهدف وضع حدّ "للمعاناة المتفاقمة" التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، ووصفت ذلك بأنه "أولوية قصوى".

وأكدت الحركة إدراكها لـ"محاولات الابتزاز الإسرائيلي" من خلال ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين "لانتزاع مواقف لم يستطع الاحتلال فرضها عبر طاولة المفاوضات".

وشددت على أنها ماضية "بمسؤولية وعقلانية" وبأقصى سرعة ممكنة في استكمال المشاورات مع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى ما وصفته بـ"اتفاق مشرف" يؤدي إلى "وقف العدوان، وإنهاء الإبادة الجماعية، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الإعمار، ورفع الحصار، وضمان حياة كريمة لأهل غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين