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حماس تدعو إلى حراك عالمي يوم غدًا الأحد لإنقاذ غزة

19 يوليو 2025 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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دعت حركة حماس، إلى حراك عالمي إنقاذًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الموت قصفًا وجوعًا وعطشًا.

وقالت في بيان صحفي اليوم السبت: "ليكن يوم غدٍ الأحد والأيَّام القادمة صرخة غضب عارمة في وجه الاحتلال الصهيوني وضدَّ التجويع الممنهج في قطاع غزَّة".

وجددت الحركة، دعوتها إلى "الأمة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى حراك عالميّ بكل أشكال المسيرات الجماهيرية الحاشدة، والفعاليات التضامنية، عبر رفع الصوت عاليًا، وممارسة كل الضغوط السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والعمَّالية والطلابية، تضامنًا مع قطاع غزَّة، ودعمًا لصمودهم، وضدَّ حرب الإبادة والتجويع، حتى وقف العدوان الوحشي وإنهاء الحصار الظالم".

ويأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، إذ ارتكب صباح اليوم السبت، مجزرة جديدة قرب مركزي توزيع مساعدات في خانيونس ورفح جنوبي القطاع، أدت إلى استشهاد العشرات.

وتستمر معاناة الفلسطينيين في ظل حرب التجويع والحصار، إذ أفادت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، بأنّ أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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