استشهاد طفل رضيع في غزَّة نتيجة سوء التَّغذية

استُشهد، صباح اليوم السبت، الطفل الرضيع جواد الأنقر، البالغ من العمر 35 يوماً، في مدينة غزة، نتيجة مضاعفات حادة ناجمة عن سوء التغذية.

وقالت مصادر صحفية، إنَّ هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، ما يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع تحت الحصار والتجويع.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الشفاء، أن وفاة الرضيع جاءت نتيجة تدهور حاد في حالته الصحية بسبب الجوع وغياب الغذاء والعلاج والرعاية اللازمة، في وقت لم يعد فيه النظام الصحي قادراً على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء الجوع وسوء التغذية إلى 70 طفلاً، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا الذين قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء نحو 620 مريضاً منذ بداية الحرب.

وأمس الجمعة، استشهدت الطفلة سناء اللحام، البالغة من العمر عام ونصف، في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والتجويع الذي يعاني منه سكان القطاع المحاصر.

وأكد مصدر طبي في المستشفى وفاة الطفلة سناء بسبب نقص الغذاء الحاد، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 650 يوماً، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

وحذر الأطباء من خطر فقدان حياة مئات الأطفال الرضع، نتيجة نقص حليب الأطفال والرعاية الصحية، في ظل الحصار المشدد الذي يعيق دخول المساعدات الإنسانية.



من جهته، أدان المكتب الحكومي، بأشد العبارات هذه الجريمة المتواصلة، محمِّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عنها، إلى جانب الدول المنخرطة في هذه الإبادة الجماعية بالصمت أو التواطؤ أو الدعم المباشر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، المسؤولية التاريخية تجاه هذه الكارثة الإنسانية المتصاعدة.

وطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر إلى التحرّك العاجل لوقف سياسة التجويع وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة تُباد أمام مرأى ومسمع العالم، مشددًا على ضرورة فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل



ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين