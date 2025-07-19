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وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية

الصِّحَّة: مجاعة كارثية في غزَّة وارتفاعٌ ملحوظ في معدل الوفيات بسبب سوء التَّغذية

19 يوليو 2025 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: مجاعة كارثية في غزَّة وارتفاعٌ ملحوظ في معدل الوفيات بسبب سوء التَّغذية

قالت وزارة الصحة بغزة، إن قطاع غزة يشهد مجاعةً كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات الأمريكية(مصائد الموت) تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

وأوضحت الصحة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنَّ القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة.

وأشارت إلى أنَّ الطواقم الطبية رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.

وذكرت، أنَّ مجمع ناصر الطبي استقبل 32 شهيدًا منذ فجر اليوم وعشرات الإصابات نتيجة مجزرة الاحتلال باستهدافهم في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب قطاع غزة.

وحذرت وزارة الصحة من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل والفعلي لوقف هذه المجازر وفتح الممرات الإنسانية لتوريد الغذاء والدواء والوقود بشكل آمن ومنتظم.

ومنذ الأول من مارس/آذار الماضي، أغلقت "إسرائيل" جميع المعابر مع القطاع، ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد التموينية الأساسية المتوفرة، وشحها في الأسواق.

وفي 27 مايو/ أيار الفائت، اعتمدت تل أبيب وواشنطن خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وفاقمت هذه الآلية معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يطلق "الجيش الإسرائيلي" النار على المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

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