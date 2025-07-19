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ترحيل قسري لعائلتين فلسطينيتين بالأغوار بسبب اعتداءات المستوطنين

19 يوليو 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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ترحيل قسري لعائلتين فلسطينيتين بالأغوار بسبب اعتداءات المستوطنين

أجبرت عائلتان فلسطينيتان على الرحيل قسرًا عن مسكانهما في منطقة المالح بالأغوار الشمالية، بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية الاحتلال الإسرائيلي بحقهما.

وقالت مصادر محلية، إن عائلتين هدمتا مساكنهما، وارتحلتا إلى منطقة العوجا قرب أريحا، بعد ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين.

والخميس، شهدت منطقة المالح هجومًا للمستوطنين، تخلله إطلاق نار في الهواء، واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وسرقة عشرات رؤوس الماشية وقتل أكثر من 100 رأس من الماشية.

وتشهد المنطقة تصعيدًا كبيرًا في اعتداءات المستوطنين المسلحين بحق المواطنين وممتلكاتهم، ضمن سياسة الضغط المتواصل على المواطنين لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم. 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

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