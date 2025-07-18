أكسيوس: رئيس الموساد طلب دعم واشنطن لتهجير الغزيين إلى 3 دول

متابعة/ فلسطين أون لاين

زار رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، واشنطن هذا الأسبوع لطلب دعم أميركي في إقناع دول بالتعاون على مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين مطلعين.

وأبلغ برنياع خلال لقائه مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إسرائيل تجري محادثات مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا بشأن استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، واقترح أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول وتساعد في إقناعها.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن ويتكوف لم يبدِ التزاماً واضحاً بالدعم، ولم تتضح نوايا واشنطن بشأن التدخل الفعلي في هذه القضية.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد اقترح في فبراير 2025 خطة لتهجير سكان غزة، لكنها واجهت اعتراضات عربية أدت لتراجع البيت الأبيض عنها.

ونقلت مصادر إسرائيلية أن ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إيجاد دول توافق على توطين الفلسطينيين في حال قررت إسرائيل المضي قدماً في المخطط، ما دفع نتنياهو لتكليف الموساد بالبحث عن دول مستعدة لذلك.

تعمل إسرائيل حالياً على جمع نحو مليوني فلسطيني من غزة في منطقة تُسمى "المدينة الإنسانية" جنوب القطاع قرب الحدود المصرية، ما أثار مخاوف مصر والدول الغربية من تهجير جماعي محتمل، وهو هدف يسعى إليه اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وفي تصريحات سابقة، وصف نتنياهو التهجير بأنه "فكرة رائعة"، فيما قال ترامب إن التعاون مع دول الجوار ممتاز، وأكد أن الخطة ترتكز على "حرية الاختيار"، مضيفاً أن من يريد البقاء يمكنه ذلك، ومن يريد المغادرة له الخيار كذلك.

على الرغم من تأكيدات الحكومة الإسرائيلية أن التهجير سيكون "طوعياً"، يرى مراقبون أن هذا الوصف لا يتناسب مع الظروف القائمة.