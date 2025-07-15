استمرار النُّزوح القسريِّ لغرب غزَّة وسط مجاعة خانقة وظروف مأساويَّة

غزة/ أدهم الشريف:

مع استمرار الإبادة الإسرائيلية للشهر الـ22، وما يرافقها من خرائط إخلاء يسعى جيش الاحتلال بواسطتها إلى إفراغ أحياء كاملة في محافظة غزة، ما تزال العائلات تنزح قسرا إلى المناطق الغربية من المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان من بين محافظات القطاع الساحلي، تاركة وراءها منازل مدمرة، وأحلامًا دُفنت تحت ركام حرب لم ترحم البشر ولا الحجر.

في خضم حرب الإبادة الممتدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تزداد المأساة تعقيدًا لاسيما لدى أصحاب المنازل المدمرة، وسط تفاقم المجاعة، ونقص حاد في الخيام، وعدم قدرة مراكز الإيواء على استيعاب مزيد من النازحين.

في مشهد يتكرر كل يوم، تجمّعت عائلات نازحة على أطراف شارع الجلاء في مدينة غزة، بعد أن قطعت الطريق سيرًا على الأقدام هربًا من القصف المستمر في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، وسط تصاعد وتيرة الضربات الجوية والمدفعية. أمهات يحملن أطفالاً على أكتافهن، وآباء يجرّون عربات محملة بما تيسر من متاع، وعيون تكسوها الغربة حتى في أرض الوطن.

تجلس الحاجة فوزية السلك، على قطعة قماش بالية بجوار خيمة مهترئة وأمامها موقد صغير أشعلت فيه نارًا لتجهز وجبة صغيرة من العدس بالكاد تكفي أبنائها وأحفادها، تنظر إلى السماء بصمت ثقيل، وتقول لصحيفة "فلسطين": "هذه المرة الخامسة التي ننزح فيها منذ بدء الحرب. تركنا بيتنا في حي الشجاعية بعدما اشتد القصف، ووصلنا إلى هنا دون مأوى. لا خيام، ولا مراكز تستقبلنا، حتى الماء النظيف الصالح للشرب لا يتوفر يوميًا."

تتابع بصوت دلَّ على مدى إنهاكاها: "كل ليلة أنام وأحضن حفيدي الصغير، لا لشيء إلا لأنني لا أريد أن يستيقظ وحيدًا إن استشهدت في قصفٍ ليلي، فنحن ننام ولا نعرف إن كنا سنصحو ونحن على قيد الحياة أم لا."

معاناة العائلات النازحة لم تتوقف عند فقدان المأوى، بل تفاقمت مع نفاد المواد الغذائية، وانعدام المياه النظيفة، وانهيار البنية التحتية الصحية. منظمات رسمية محلية وحقوقية وأممية أيضًا، وصفت الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، مشيرة إلى أن غالبية سكان القطاع البالغ تعداد سكانه أكثر من مليوني نسمة، يعانون من مجاعة حادة.

داخل ساحة خالية قرب مدرسة مكتظة بالنازحين غرب مدينة غزة، افترش محمد الكحلوت (33 عامًا) الأرض مع زوجته وطفليه، بعدما فشل في إيجاد مأوى. يقول: "ذهبت إلى ثلاث مدارس، كلها مغلقة أو ممتلئة عن آخرها. لم يعد أحد قادرًا على استقبال نازحين جدد، ولا أحد يأتي لنا بالخيام."

ويضيف لصحيفة "فلسطين": "طفلي الرضيع مريض منذ أيام، ولا يوجد طبيب يفحصه، ولا دواء. أذهب كل صباح إلى مراكز الإغاثة على أمل أن أحصل على علبة حليب أو قطعة خبز، لكنني أعود خالي الوفاض. إنها ليست حياة، إنها نجاة مؤقتة من الموت، لا أكثر."

في شارع جانبي، كانت تغلي قدْر ماء فوق نار من الحطب، تحاول سمر أبو زايد (40 عامًا)، وهي أم لأربعة أطفال، إعداد وجبة لأطفالها باستخدام العدس الذي حصلت عليه من أحد المتبرعين. تقول: "ننتظر مساعدات لا تصل، والناس هنا تنهار واحدًا تلو الأخرى. رأيت امرأة تسقط من شدة الجوع، ولم نجد لها شيئًا نطعمه".

وتتابع لصحيفة "فلسطين": "لا أحد يسأل عنا. لا مؤسسات ولا دول ولا ضمير عالمي. نحن نُقتل ببطء والجوع يفتك بنا أكثر من القذائف".

وبحسب تقارير حقوقية، فإن غالبية سكان قطاع غزة نزحوا داخليًا منذ بدء الحرب، في ظل سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاجتياحات البرية المستمرة في مناطق مختلفة من محاور التوغل، والتي دفعت آلاف العائلات لترك منازلها مرارًا وتكرارًا.

ورغم النداءات المتكررة التي تطلقها المؤسسات الإنسانية الدولية، لا تزال سلطات الاحتلال تمنع دخول المساعدات الكافية بشكل منتظم، وخاصة المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإيواء، الأمر الذي جعل آلاف العائلات تفترش الأرض تحت لهيب الشمس أو تتقاسم خيامًا ممزقة مع آخرين.

وسط هذه المأساة، يبقى الأمل ضعيفًا، لكنّه حاضر في عيون الناجين. "نحن لا ننتظر شيئًا من العالم الذي يشاهدنا ونحن نموت"، تقول رندة الفيومي، "فقط نرجو أن تنتهي هذه الحرب، وأن نعود وأطفالنا أحياء إلى مناطق بيوتنا إن تبقى منها شيء".

المصدر / فلسطين أون لاين