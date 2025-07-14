افتتاح نظام التسجيل الإلكتروني في كليات الأونروا: تدريب مهني وتقني للاجئين الفلسطينيين

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن افتتاح نظام التسجيل الإلكتروني لكليات التدريب التابعة لها في الضفة الغربية وسوريا والأردن.

يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية تقديم طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية المتنوعة التي تقدمها الأونروا، للاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق.

يهدف برنامج الأونروا للتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) إلى تمكين الشباب اللاجئ الفلسطيني من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. تسعى الأونروا من خلال هذا البرنامج إلى بناء نظام تعليمي وتدريبي رائد، سريع الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، وفعال، وشامل، ومستدام، بما يساهم في التنمية الشاملة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

فئات الدورات والتخصصات المتاحة

توفر الأونروا مستويين من الدورات التدريبية في كلياتها:

- الدورات المهنية (سنة واحدة - مستوى العامل الماهر):

- مخصصة للطلاب الذين أتموا بنجاح 9 أو 10 سنوات دراسية (حسب نظام البلد المضيف).

- تشمل تخصصات مثل: الحدادة، الخراطة، النجارة، السباكة، التمديدات الكهربائية، ميكانيكا السيارات، التكييف والتبريد، البناء والديكور، تصفيف الشعر، وتصميم الأزياء.

- الدورات التقنية (سنتان - مستوى الفني):

- مخصصة للطلاب الذين أتموا بنجاح السنة الدراسية 12 (الثانوية العامة/التوجيهي).

- تشمل تخصصات مثل: الهندسة، إدارة الأعمال، المحاسبة، الصيدلة، التمريض، السجلات الطبية، العلاج الطبيعي، التصميم الجرافيكي، البرمجة، تكنولوجيا المعلومات، إدارة البيانات، والتجارة الإلكترونية.

الأونروا للتعليم والتدريب المهني بالأرقام

تدير الأونروا ثمانية مراكز للتدريب المهني والتقني موزعة على مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وغزة). تبلغ السعة السنوية الإجمالية لهذه المراكز حوالي 8000 متدرب ومتدربة، مما يؤكد التزام الأونروا بتوفير فرص تعليمية وتدريبية واسعة للاجئين الفلسطينيين.

كيفية التسجيل

لتقديم طلب الالتحاق، يرجى اختيار إقليم إقامتك للانتقال إلى صفحة تقديم الطلبات الخاصة بذلك الإقليم. إذا كنت من سكان إقليم الضفة الغربية، يمكنك اختيار البرنامج الذي ترغب في الالتحاق به ضمن كليات الأونروا في الضفة الغربية.

رابط الالتحاق بكليات التدريب، يرجى الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين