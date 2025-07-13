الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 646

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ646 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا وأكثر من 53 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 805 شهيدًا وأكثر من 5,252 إصابة.

وذكرت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,311 شهيدًا 26,054 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,882 شهيدًا 138,095 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وأصيب مواطنون بقصف إسرائيلي على شقة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال فجر اليوم مربعات سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط شارع حميد بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد 10 مواطنين بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وهم: إسلام سمير سلامة وموسى صبحى القدرة والثالث مجهول الهوية.

وقصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم شقة في عمارة أهل مقابل ملعب برشلونة في تل الهوى بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين