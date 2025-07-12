حدثان أمنيان في غزَّة ومصادر عبرية توثِّق هبوط "طائرات إنقاذ" إلى مُستشفيات الاحتلال

كشفت تقارير عبريَّة، ظهر اليوم السبت، عن وقوع جنود الاحتلال في كمين للمقاومة بغزة، فيما توجَّهت مروحيات الإنقاذ لنقل جنود جرحى إلى المستشفيات تحت غطاء جوي وإطلاق قنابل دخانية في منطقة الحدث الأمني الذي وصفته بـ"الصعب".

وقال موقع فيكا نيوز العبري، إنَّ حدثين أمنيين وقعا في خانيونس جنوب قطاع غزة والشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر الموقع العبري، أنَّ الاحتلال أطلق قنابل دخانية بالتزامن مع هبوط مروحيات إخلاء في الشجاعية.

وأشارت إلى أنَّ مروحية عسكرية تابعة للاحتلال هبطت في مستشفى "إيخيلوف" لنقل جندي مصاب بجراح خطيرة من معارك قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، سقوط 890 قتيلًا من جنود الجيش "الإسرائيلي" منذ بداية الحرب، 448 منهم قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية، و40 منهم قتلوا في المعارك منذ استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار الأخير في مارس 2025.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين