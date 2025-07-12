فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسمياً.. وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات "التوجيهي" 2025 الدورة الثانية (الإكمال)

حماس تدعو إلى تفعيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لجرائم قطعان المستوطنين

استشهاد أصغر "أسيرٍ في العالم" بغارةٍ "إسرائيليَّة" على غزَّة

المكتب الحكومي: خطر المجاعة يتفاقم والموت يهدد مئات الآلاف في غزَّة

مستوطنون يجرِّفون أراضٍ زراعيَّة للفلسطينيين شرقي جنين

الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 645

أطباء بلا حدود: ارتفاع غير مسبوق في مستويات "سوء التغذية الحاد" بغزَّة

وزير الخارجية الماليزي: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية علنية في غزَّة و"يجب أن تتوقف فوراً"

"نزفوا لعدَّة ساعات".. شهيدان في اعتداءات المستوطنين على بلدة سنجل برام الله

فرصة لرواد الأعمال في غزة: قدم فكرتك واحصل على تمويل بقيمة 10,000 دولار لمواجهة التحديات الإنسانية

حدثان أمنيان في غزَّة ومصادر عبرية توثِّق هبوط "طائرات إنقاذ" إلى مُستشفيات الاحتلال

12 يوليو 2025 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
...
حدثان أمنيان في غزَّة ومصادر عبرية توثِّق هبوط طائرات إجلاء جنود جرحى إلى مستشفيات الاحتلال

كشفت تقارير عبريَّة، ظهر اليوم السبت، عن وقوع جنود الاحتلال في كمين للمقاومة بغزة، فيما توجَّهت مروحيات الإنقاذ لنقل جنود جرحى إلى المستشفيات تحت غطاء جوي وإطلاق قنابل دخانية في منطقة الحدث الأمني الذي وصفته بـ"الصعب".

وقال موقع فيكا نيوز العبري، إنَّ حدثين أمنيين وقعا في خانيونس جنوب قطاع غزة والشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر الموقع العبري، أنَّ الاحتلال أطلق قنابل دخانية بالتزامن مع هبوط مروحيات إخلاء في الشجاعية.

وأشارت إلى أنَّ مروحية عسكرية تابعة للاحتلال هبطت في مستشفى "إيخيلوف" لنقل جندي مصاب بجراح خطيرة من معارك قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، سقوط 890 قتيلًا من جنود الجيش "الإسرائيلي" منذ بداية الحرب، 448 منهم قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية، و40 منهم قتلوا في المعارك منذ استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار الأخير في مارس 2025.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #حدث أمني في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة