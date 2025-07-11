وزارة الصِّحَّة بغزَّة تحذِّر: مرضى العناية المركَّزة مهدَّدون بالموت

غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداءً عاجلاً، محذّرة من أن المرضى في مستشفيات القطاع يعيشون على حافة الموت يوميًا، بفعل النقص الحاد في كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة "التنقيط والتقتير" في إدخال الوقود، بما لا يكفي لتشغيل أقسام المستشفيات الحيوية، الأمر الذي يدفع إدارات المستشفيات إلى اتباع سياسة تقشف قاسية، تشمل إيقاف الكهرباء عن بعض الأقسام وتأجيل خدمات طبية حساسة، من بينها جلسات غسيل الكلى.

وأضافت أن هذا الوضع الكارثي يؤثر مباشرة على قدرة تشغيل سيارات الإسعاف، مما يضطر المواطنين إلى نقل المرضى والمصابين بوسائل بدائية، كالعربات التي تجرها الحيوانات، وسط ظروف خطيرة تهدد حياتهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المرضى، خاصةً من يعتمدون على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة وأقسام الطوارئ، يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بسبب استمرار دخول كميات وقود محدودة وبشكل يومي، ما يُبقي طواقم العمل تحت ضغط دائم وتهديد مستمر.

واختتمت الوزارة نداءها بمناشدة عاجلة إلى جميع المؤسسات الدولية والإنسانية، من أجل وقف هذه السياسة المميتة، والعمل على إدخال كميات الوقود الكافية لإنقاذ أرواح آلاف المرضى، وضمان استمرار عمل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين