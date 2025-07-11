مجازر دامية لا تتوقف.. عشرات الشُّهداء في قصف الاحتلال المُتواصل على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 644 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، إنَّ 9 شهداء جُلبوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، وأكثر من 78 مصابًا، بعد استهدافهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية، مما يرفع عدد ضحايا مراكز توزيع المساعدات إلى 782 شهيدًا، و5,179 إصابة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت استشهاد ما لا يقل عن 7,200 مواطن، إلى جانب 25,615 إصابة، في تصعيدٍ غير مسبوق في وتيرة القصف والاستهدافات المباشرة للمدنيين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 10 شهداء وأُصيب أكثر من 60 آخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأنَّ آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح؛ ما أسفر عن 10 شهداء وعدد من الجرحى.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيد إثر قصف مسيرة إسرائيلية محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما ارتقى 8 شهداء وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف من طائرات الاحتلال المسيرة بمنطقة النفق بمدينة غزة، ، فيما ارتقى شهيد وسُجِّل عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد مسعفيها أصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال مشاركته في مهمة إنسانية في منطقة التحلية بخان يونس، نقل على إثرها إلى مستشفى المواصي الميداني.

وأفادت مستشفى العودة بوصول إصابة جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات جنوبي وادي غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شرق حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة

وأُصيب عدد من المواطنين إثر قصف طيران الاحتلال خيام النازحين شرق مخيم غيث في مواصي خانيونس، فيما شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل غاز في محيط حيي الصبرة وتل الهوا جنوبي شرق وغرب مدينة غزة، فيما أطلقت آليات جيش الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان وأُصيب أكثر من 19 آخرين معظمهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحواجري في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين