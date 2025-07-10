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تحذير أمني عاجل: رسائل مشبوهة من مخابرات الاحتلال - لا تتفاعل واحذر الفخ!

10 يوليو 2025 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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تحذير أمني عاجل: رسائل مشبوهة من مخابرات الاحتلال - لا تتفاعل واحذر الفخ!
متابعة/ فلسطين أون لاين

تلقى العديد من المواطنين في قطاع غزة رسائل نصية (SMS) من أرقام مجهولة تنسب إلى ضباط في مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، تحتوي على عروض للتواصل عبر الواتساب أو الرسائل النصية وغيرها من الوسائل.

تحذيرات أمنية عاجلة:
- أي تفاعل مع هذه الرسائل يعتبر بداية السقوط في فخ الخيانة والابتزاز.
- هذه الحملة جزء من حرب نفسية تستهدف:
  - تفكيك الوحدة الداخلية للمجتمع الفلسطيني.
  - بث الخوف والتشتيت بين المواطنين.
  - استدراج الضحايا لعمليات تخابر أو ابتزاز لاحقة.

تعليمات أمنية حاسمة:
1. لا ترد على الرسالة مطلقاً - لا بالسب ولا بالنقاش
2. احظر الرقم فوراً دون أي تردد.
3. لا تنشر محتوى الرسالة أو صورها أو أرقامها - حتى لو بدت لك غير خطيرة.
4. المشاركة أو الترويج لهذه الرسائل يعرضك للمساءلة القانونية والأمنية.

تذكير هام:
- التواصل مع العدو خيانة عظمى، وقد يكلف الأرواح ويضعف الصف الفلسطيني.
- الجبهة الداخلية الفلسطينية تدعو لليقظة ورفض أي محاولات اختراق.

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#قطاع غزة #غزة

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