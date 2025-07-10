مجازر دامية وقصفٌ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 643 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 7,118 شهيدًا و25,368 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,680 شهيدًا و 137,409 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومن جهته، أعلن الدفاع المدني توقف جميع مركباته عن تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في محافظتي غزة والشمال.

وقال الدفاع المدني، "بقيت لدينا مركبة إطفاء واحدة في محافظتي غزة والشمال ولا تتوفر قطع غيار لها."

وطالب الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة بسرعة التدخل للضغط على الاحتلال لإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وأوضح، أنَّ كثيرًا من الأطفال والنساء سيبقون تحت الأنقاض بعد توقف مركباتنا، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال يواصل منع إدخال المعدات وقطع الغيار والوقود إلى القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية استشهاد الصحفي أحمد سلامة أبو عيشة، المصور والمحرر الصحفي في وكالة "فلسطين اليوم"، عقب استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية له بشكل مباشر أثناء تواجده أمام منزله في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يعود لعائلة حسنين بالقرب من مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما لم تُعلن الحصيلة النهائية للضحايا حتى الآن.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية شمال غرب قطاع غزة، وقد جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وفي غرب رفح، أفادت مصادر محلية بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الصليب الأحمر في منطقة المواصي، بعد أن تعرّضت خيام النازحين المحيطة بموقع "شاليه باريس" لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال.

وفي تطور آخر، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية محيط أبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

كما ارتقى مواطن ونجله من عائلة الغرابلي نتيجة قصف استهدفهم من طائرة مسيّرة قرب شارع اللبابيدي غرب غزة، في وقت لا تزال الطواقم الطبية تسعى إلى إخلاء جثامين الشهداء والمصابين من المكان المستهدف.

وفي شارع الوحدة وسط مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة الزهراء، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين على الأقل، وسط مخاوف من وجود إصابات حرجة.

وفي حي النمساوي غرب خانيونس، فتحت طائرات الاحتلال المُسيّرة من نوع "كواد كابتر" النار بشكل مباشر باتجاه المواطنين في منطقة الأبراج، دون أن تتوفر تفاصيل دقيقة حول عدد الضحايا حتى اللحظة.

وفي مجزرة جديدة ارتقى فيها ثلاثة شهداء وأصيب عدد من المدنيين، جراء قصف شقة سكنية قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، في ظل استمرار عمليات القصف التي تطال المدنيين والمباني السكنية المكتظة.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجزرةً داميةً في قصفها مجموعة من المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 17 شهيدًا معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين جرَّاء قصف طائرات الاحتلال طابور توزيع مكملات غذائية للأطفال مقابل مغسلة البشير، قرب دوار الطيارة، في مدينة دير البلح.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب أبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن شهيدين من عائلة الغرابلي بقصف مسيّرة إسرائيلية قرب شارع اللبابيدي في مدينة غزة.

وقال مجمع ناصر الطبي، إنَّ 5 شهداء ارتقوا بنيران جيش الاحتلال شمال غربي خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال قرب مطعم مهران في شارع النصر غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون إثر إطلاق نار من دبابات الاحتلال خلال توغلها في منطقة المسلخ التركي جنوب غرب خانيونس، كما ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منطقة مسجد صلاح الدين شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت طواقم الدفاع المدني إنها تمكَّنت من انتشال أطفالًا شهداء بعد أن دفنوا تحت الرمال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في المواصي غرب خانيونس.

وارتقى شهيد وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة ثابت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان شقيقان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلد بمخيم البريج وسط القطاع.

وواصل الاحتلال عمليات نسف منازل المواطنين شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصفي مدفعي متواصل.

واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال، في قصف خيمة بقرب من بئر 19 في منطقة المواصي غربي خانيونس عرف منهم: خالد جمال أبو حمرة، والشيخ حاتم جودة، والطفل يامن يوسف العمور، والطفلة يمنى يوسف العمور، فيما ارتقى 5 شهداء آخرين غالبيتهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عثمان في معسكر خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين