الدفاع المدني بغزة ينفذ 39 مهمة إسعاف وإنقاذ خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها نفذت 39 مهمة في محافظات القطاع خلال 24 ساعة، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاذ وإسعاف، إلى جانب مهام أخرى، وذلك منذ صباح الثلاثاء حتى صباح اليوم.

وشملت المهام 3 عمليات إطفاء، و6 مهام إنقاذ، و22 مهمة إسعاف، إضافة إلى 8 مهام أخرى.

وسجلت محافظة غزة أكبر عدد من المهام، حيث تعاملت الطواقم مع 10 مصابين في شارع الرشيد، وانتشلت شهيدين و5 مصابين إثر قصف خيمة نازحين في منطقة النفق، بالإضافة إلى 5 شهداء و7 مصابين في استهداف منزل لعائلة جودة في منطقة الشاطئ.

كما شهدت محافظة خان يونس قصفاً مكثفاً، أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء استهداف خيام نازحين في أحياء متعددة، من بينها شارع الحية وحي البراق، إضافة إلى استهداف محيط مسجد الألباني.

وفي محافظة رفح، تعاملت الطواقم مع عدة إصابات ناتجة عن استهدافات قرب المستشفى الكويتي وشارع النص، بينما سجلت محافظة الوسطى انتشال أشلاء شهداء من منزل لعائلة "أبو نصير" في دير البلح.

وأكدت المديرية أن طواقمها تواصل عملها رغم الصعوبات الميدانية وقلة الإمكانات، مشددة على خطورة استمرار استهداف المدنيين والمناطق المكتظة بالنازحين.

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 105 شهداء، و 530 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء، وأكثر من 57 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 773 شهيدًا وأكثر من 5,101 إصابة.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 7,118 شهيدًا و25,368 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,680 شهيدًا و 137,409 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

