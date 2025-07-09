شهداء بالعشرات ومفقودون تحت الأنقاض.. الاحتلال يرتكب مجازر دامية في قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 642 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 7,013 شهيدًا و24,838 إصابة. وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء، وأكثر من 74 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 766 شهيدًا وأكثر من 5,044 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,575 شهيدًا و 136,879 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مجزرةً دامية بقصفه منزلًا مأهولًا لعائلة جودة في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ، ما أدى لارتقاء 10 شهداء بينهم أطفال ونساء وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وفي مجزرة دامية في خانيونس، ارتقى 10 شهداء، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان بمنطقة العطار بمواصي خانيونس.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمخيم إيواء الصمود بالقرب من جامعة الأقصى غربي خانيونس.

وذكر الدفاع المدني، أن طواقمه انتشلت جثامين 7 شهداء إضافة إلى مصاب، إثر استهداف الاحتلال خيام النازحين في "مخيم سنابل" بمنطقة النص غربي خانيونس.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، إن 8 شهداء وصلوا المشفى بالإضافة إلى 5 مصابين إثر قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تعود لعائلة "منصور" بجوار مسجد الهواية في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، والشهداء هم "سناء مصباح أيوب (منصور) زوجة رأفت منصور، يوسف رأفت محمود منصور، إبراهيم رأفت محمود منصور، ريلان أحمد رأفت منصور، شيرين رأفت محمود منصور (وأبناءها)، حلا محمد محمود غانم، دينا محمد محمود غانم، إسمت محمد محمود غانم".

وذكرت مصادر محلية، أنّ طيران الاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي البراق بمنطقة النمساوي غربي مدينة خان يونس، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين