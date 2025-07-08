الدفاع المدني بغزة ينفذ 42 مهمة إسعاف وإنقاذ خلال 24 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أن طواقمها نفذت 42 مهمة ميدانية خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على القطاع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية.

وذكرت المديرية أن الطواقم تعاملت مع مهمتين لإطفاء الحرائق، و7 مهمات إنقاذ، بالإضافة إلى 27 مهمة إسعاف لمصابين، إلى جانب 6 مهمات أخرى، شملت تأمين مناطق خطر ونقل عالقين وفتح طرق مغلقة.

في محافظة الشمال، انتشلت الطواقم جثمان شهيدة من تحت أنقاض منزل لعائلة "أبو شرخ" بالقرب من مفترق جحجوح شمال غزة، كما جرى انتشال جثماني شهيدين استهدفتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الصفطاوي، إضافة إلى نقل ثلاثة مرضى من ذات المنطقة إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

أما في مدينة غزة، فقد تعاملت فرق الدفاع المدني مع إصابات عدة ناتجة عن قصف استهدف خيمة نازحين في محيط مسجد مصعب بن عمير في حي تل الهوى، كما نجحت الطواقم في إخلاء نحو 20 فرداً من عائلة "الرملاوي"، كانوا محاصرين داخل منزلهم في منطقة التفاح، وذلك بعد تنسيق أمني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسبب خطورة الموقع.

وفي المحافظة الوسطى، تعاملت الطواقم مع عدد من الإصابات بعد استهداف مباشر لمدرسة "أبو حلو" في مخيم البريج، والتي كانت تؤوي نازحين، كما جرى نقل مصابين آخرين إلى المستشفى جراء قصف مدفعي استهدف مدخل المخيم ذاته.

وفي محافظة خان يونس، قدمت طواقم الإسعاف الميداني المساعدة لثلاثة مصابين استهدفتهم طائرة مسيرة إسرائيلية في أماكن متفرقة، شملت شارع الطينة، والمنطقة الغربية من المخيم، ومنطقة المسلخ التركي. كما جرى التعامل مع إصابتين إضافيتين نتيجة قصف مدفعي طال خيام نازحين في منطقة بحر خان يونس.

أما في محافظة رفح، فقد أخمدت طواقم الدفاع المدني حريقاً شبّ في خيام نازحين بمخيم الأيتام دون وقوع إصابات. كما نقلت الطواقم أربع إصابات إلى مستشفى ناصر عقب استهداف جديد طال خيام نازحين في منطقة "بئر 19"، إضافة إلى ثلاث إصابات أخرى ناتجة عن قصف بطائرة مسيّرة في شارع الإقليمي.

وشهدت المنطقة الجنوبية أيضاً سلسلة من الإصابات، حيث تعاملت الطواقم مع مصابين في منطقتي الأبراج الطيبة والمسلخ التركي عقب قصف بطائرة "كواد كابتر"، ونُقل المصابان إلى مستشفى الصليب الأحمر. كما جرى التعامل مع حالتين إضافيتين في شارع الأسطبل ومنطقة البحر، وتم نقلهما إلى مستشفيي ناصر والهلال الأحمر.

وسُجلت ثلاث إصابات إثر استهداف خيمة نازحين في شارع "5"، فيما نقلت الطواقم مصاباً من عائلة "صيام" إلى المستشفى الكويتي عقب استهداف خيمته قرب دوار جامعة الأقصى.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني مواصلة جهودها رغم تعقيدات الميدان وقلة الإمكانات، في ظل تعرض فرقها بشكل متكرر للقصف والاستهداف المباشر، مشددة على أن عملها الإنساني سيستمر لتقديم الإغاثة للضحايا والمصابين في مختلف محافظات القطاع.