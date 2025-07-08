حماس: اغتيال 6 أسرى محررين مبعدين إلى غزة جريمة حاقدة تؤكد استمرار الاحتلال في سياسة القتل والتشفي

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الحكيم حنيني أن عمليات استهداف الاحتلال الممنهجة للأسرى المحررين، والتي كان آخرها اغتيال 6 من الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة، ما هي إلا دليل على الحقد الصهيوني الدفين، واستمرار الاحتلال في سياسة التشفي والقتل الممنهج بحق من قاوموا وصمدوا ودفعوا سنيّ عمرهم داخل زنازين الظلم.

ونعى حنيني الشهداء من الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة، وهم: الشهيد ناجي عبيات، والشهيد بلال زراع، والشهيد محمود أبو سرية، والشهيد أمجد أبو عرقوب، والشهيد رياض عسلية، والشهيد محمود الدحبور، مضيفا: “أننا إذ ننعى بكل فخر واعتزاز شهداءنا الذين ارتقوا إثر جريمة اغتيال صهيونية غادرة، لنؤكد أن هذه الجريمة لن تنال من عزم شعبنا وأسراه ومحرريه على مواصلة درب الحرية”.

وشدد على أن هذه الجريمة ستضاف إلى سجل طويل من الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال ولا يزال بحق أبناء شعبنا الصامد المرابط في غزة والضفة، والتي لن تسقط بالتقادم، فدماء الشهداء ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة وتصعيد المواجهة مع هذا العدو الغاصب.

وقال حنيني: “نجدد عهدنا لشعبنا أن نكون الأوفياء لدماء الشهداء وعذابات وتضحيات الأسرى والجرحى، فلن تفلح كل غطرسة الاحتلال في أن تزحزحنا عن ثوابتنا وخيارنا في المواجهة حتى زوال هذا الاحتلال”.

المصدر / فلسطين أون لاين