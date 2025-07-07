حماس: الاحتلال يستخدم "التَّعطيش" كسلاح حرب والمساعدات "مصائد موت"

غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم متواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، محذّرة من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات التجويع والتعطيش التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن "الاحتلال يواصل استهدافه المباشر والمتعمّد للمدارس ومراكز إيواء النازحين، ما يؤدي إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى من العائلات المُهجّرة يوميًا، إلى جانب غارات متكررة على المستشفيات والمنشآت الطبية، في محاولة ممنهجة لإنهاء ما تبقى من المنظومة الصحية المنهارة".

وأوضح البيان، أن آلية إيصال المساعدات الإنسانية التي تُدار بغطاء أمريكي "تحوّلت إلى مصائد موت للمدنيين"، داعيًا إلى العودة إلى الآليات الأممية بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعّال.

وأكدت الحركة، أن الاحتلال صعّد استهدافه لمحطات تحلية المياه في القطاع، ما يكشف استخدام "العطش" كسلاح موازٍ لسلاح التجويع، ويضاعف معاناة ملايين المدنيين الذين يواجهون ظروفًا كارثية في ظل استمرار العدوان.

وشددت على أن الجرائم المتصاعدة، بما فيها الحصار والتجويع والقتل الجماعي، "تضع المجتمع الدولي، وكذلك الدول العربية والإسلامية، أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تتطلب تحركًا عاجلًا لوقف حرب الإبادة التي تطال غزة منذ 21 شهرًا دون رادع".

وأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة، إنَّ 105 شهداء (منهم 1شهيد انتشال)، و 356 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء، وأكثر من 74 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 758 شهيدًا وأكثر من 5,005 إصابة.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,964 شهيدًا، 24,576 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,523 شهيدًا و 136,617 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.