"حماس" ترحِّب بالبيان الختامي لقمة "بريكس" الدَّاعي لوقف إطلاق النَّار وانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينيَّة

رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بما جاء في البيان الختامي لقمة "بريكس" المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ودعوته لوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب جيش الاحتلال، وإدانته لانتهاكات القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع وسيلة للحرب.

ودعت "حماس" في بيان صحفي، أمس الأحد، دول مجموعة بريكس، وكل دول العالم، لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإرهابي، للامتثال للقانون الدولي، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ورفع الحصار الإجرامي المفروض على مليونين وربع المليون إنسان.

وأمس الأحد عبّر زعماء دول مجموعة بريكس خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو بالبرازيل، عن قلقهم من الحرب على غزة ونددوا بالهجوم على إيران وكشمير، وقدموا المجموعة باعتبارها مدافعة عن الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأدان البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة بريكس استخدام التجويع وسيلة للحرب وغيره من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبّر البيان عن قلق المجموعة البالغ من الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وأدان تسييس هذه المساعدات أو عسكرتها.

وحثَّ الأطراف المعنية على الانخراط بحسن نية في المفاوضات لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما أكد على الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعيا إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ومن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.